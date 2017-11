Verschenken Sie drei hr-Bigband-Konzerte nach Wahl im ersten Halbjahr 2018 – eine attraktive Geschenkidee für die Festtage.



Clever schenken!

Mit dem Geschenkpaket der hr-Bigband zum Preis von 48,– € sparen Sie im Vergleich zum Kauf von Einzelkarten.

Freie Fahrt zum Konzert und wieder zurück: Mit den Tickets fahren Konzertbesucher im gesamten RMV-Gebiet kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Einfach bestellen!

Sie können das hr-Bigband-Geschenkpaket bequem online buchen, alternativ auch telefonisch bestellen oder direkt im hr-Ticketcenter und im ADticket-Shop kaufen.



Bei Geldeingang bis zum 18. Dezember 2017 garantieren wir Ihnen rechtzeitig zum Weihnachtsfest die Übersendung des Geschenkgutscheins.



Das Geschenkpaket der hr-Bigband ist nach den Festtagen noch bis zum

31. Dezember 2017 buchbar.

Freie Wahl aus dem Angebot

Die Beschenkten bekommen einen Gutschein sowie die Saisonbroschüre mit den Konzertbeschreibungen zugeschickt und können sich ihre drei Lieblingskonzerte auswählen (soweit verfügbar). Die Gutscheine können postalisch, telefonisch (069 155 4111) oder im hr-Ticketcenter eingelöst werden.

Direkt im Shop kaufen:



hr-Ticketcenter

Bertramstraße 8

60320 Frankfurt

Tel: (069) 155-4111



ADticket Shop

Kaiserstraße 67–69

60329 Frankfurt

Diese Konzerte stehen den Beschenkten zur Auswahl:

Enrico Pieranunzi Bild © Agentur

DO 18.01.18

WITH MY HEART IN A SONG

ENRICO PIERANUNZI Klavier

BERT JORIS Leitung, Trompete

Frankfurt, Musiklokal Südbahnhof











Guillermo Klein Bild © Bernhard Ley



DO 01.02.18

FR 02.02.18

NEWS FROM ARGENTINA

GUILLERMO KLEIN Leitung

Wiesbaden, Kulturforum









Vincent Peirani Bild © Sylvain Gripoix



DO 01.03.18

THRILL BOX: VINCENT PEIRANI

VINCENT PEIRANI Akkordeon

MAGNUS LINDGREN Leitung

Frankfurt, hr-Sendesaal









Leo Lovano Bild © Jimmy Katz



FR 09.03.18

JOE LOVANO: A LOVE SUPREME & MORE

JOE LOVANO Tenorsaxofon

JIM MCNEELY Leitung

Rüsselsheim, Theater













Richard Bona Bild © Ingrid Hertfelder

DO 22.03.18

FR 23.03.18

RICHARD BONA

RICHARD BONA E-Bass, Gesang

MICHAEL PHILIP MOSSMAN Leitung

Frankfurt, hr-Sendesaal











Ivan Lins Bild © Leo Aversa

DO 26.04.18

IVAN LINS

IVAN LINS Keyboard, Gesang

LEONARDO AMUEDO Gitarre

JIM MCNEELY Leitung

Frankfurt , hr-Sendesaal











Zusätzlich zum Sonderpreis* buchbar:

Patti Austin Bild © Agentur

DO 17.05.18

THE ELLA FITZGERALD SONGBOOK

PATTI AUSTIN Gesang

JÖRG ACHIM KELLER Leitung

Frankfurt, Alte Oper



*(I. Kat.: 39,45 €, II. Kat.: 32,35 €, III. Kat.: 25,95 €)