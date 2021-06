Livestream am 12.06.2021 um 20:00 Uhr

Peter Herbolzheimers „Rhythm Combination & Brass“ war in den 80er Jahren eine unumgängliche Instanz der deutschen Bigband-Szene. Als TV-Band in Alfred Bioleks „Bio’s Bahnhof“, auf Festivals und zahllosen Konzerten in ganz Europa dominierte die Band des deutschen Bandleaders.

Hier können Sie das Konzert am 12. Juni 2021 um 20.00 Uhr im Livestream verfolgen. Im Anschluss steht der Mitschnitt als Video on Demand zur Verfügung.

