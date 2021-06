Jazz – das sagt Ihnen etwas, aber näher haben Sie sich daran noch nicht getraut? Lassen Sie sich überraschen, wie leicht man tief in diese Musik und ihre zahlreichen Facetten eintauchen, wie spannend und unterhaltend diese Form der live gespielten Musik sein kann.

Weitere Informationen Karten: 15,- €

(069) 155-2000

hr-ticketcenter.de Ende der weiteren Informationen

»Spotlight Jazz« mit der hr-Bigband ist genau das Richtige für alle Interessierten oder die, die es noch werden wollen. In dieser neuen Reihe werden berühmte Komponisten, Werke, Stilepochen und deren Geschichte(n) auf unterhaltsame und auch für Laien verständliche Art und Weise beleuchtet. Passend zur Afterwork-Zeit hat das Publikum in der ersten Ausgabe die Möglichkeit, die Bigband, ihre Musiker sowie einige musikalische Tricks und Kniffe intensiver zu erleben und kennenzulernen.

Moderiert und geleitet wird der Abend von Trompeter, Komponist und Dirigent Lars Seniuk, der schon viele Male zuvor bei der hr-Bigband zu Gast war. Unter dem Motto »Bigband hautnah« wird Lars Seniuk, selbst auch ein begnadeter Moderator, die Band und ihre Musik spannend und unterhaltend vorstellen. So nah kommen Sie als Publikum an die hr-Bigband heran: Spotlight on!