»She is the future of Jazz«. Auch wenn diese Behauptung des Jazzproduzenten Larry Rosen etwas hoch gegriffen erscheint, ist eines sicher: Jazzmeia Horn ist DER neue Shooting Star unter den Jazz-Vokalistinnen.

Weitere Informationen Karten jeweils 25,- € (Doppelticket 42€)

(069) 155-2000

hr-ticketcenter.de Ende der weiteren Informationen

Die 30-Jährige kann auf einen fulminanten Karrierestart stolz sein: Zwei Alben mit zwei Grammy-Nominierungen und der 1. Preis der elitären Thelonious Monk Jazz Competition stehen mittlerweile auf ihrem Konto.Von einer sich im Lob überschlagenden Presse ganz zu schweigen. Das gesamte Spektrum afroamerikanischer Gesangskunst, von den archaischen Field Hollers des Südens bis hin zu hochvirtuosen Scat-Improvisationen, lebt in der außergewöhnlichen Stimme dieser temperamentvollen, selbstbewussten jungen Frau, die mit beiden Beinen in der Gegenwart steht und dabei Geschichte und Zukunft miteinander verbindet.

Bekannt geworden durch spektakuläre Interpretationen von Standards, schreibt sie heute viele Songs selbst: »Sie mögen wie Standards klingen, aber es sind keine. Es ist Musik, die die Fackel aufnimmt und vorwärts trägt.«

Jazzmeia Horn zelebriert ihre Kunst zunächst mit ihrer eigenen Band und in einem zweiten Konzert mit der hr-Bigband unter Leitung von Jim McNeely.