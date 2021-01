In der neuen Streamingreihe "hr-Bigband invites" lädt die Band junge Komponistinnen in den heimischen Sendesaal ein, um deren Musik zu präsentieren. Den Anfang in diesem Monat macht Claudia Döffinger.

Die junge Jazz-Pianistin, Arrangeurin und Bandleaderin bringt eine spannende Mischung aus groovigen Elementen, Ohrwürmern und experimentellen Sounds in die Bigband. Unterstützt wird sie dabei durch die Sängerin Friederike Merz und den Perkussionisten Samuel Wooton.

Die im baden-württembergischen Leonberg geborene Claudia Döffinger entschied sich in ihrer musikalischen Karriere für den europäischen Weg. Sie studierte zunächst Jazzpiano in Luzern, im Anschluss Jazz-Komposition und Arrangement in Graz bei Ed Partyka und Michael Abene. Die 32-Jährige blickt mittlerweile auf internationale Preise wie den zweifachen Downbeat Student Music Award (2017+2018, USA) und den HaraldKaufmann-Preis (2018, Graz) zurück.

Sie gestaltet diesen Abend mit der Sängerin Friederike Merz, deren Gesangskarriere in Mannheim begann und die mittlerweile in Berlin lebt, und mit Perkussionisten Samuel Wootton, der aktuell unter anderem mit dem Projekt "Jazzrausch Bigband" unterwegs ist.

In the new streaming series "Frankfurt Radio Big Band invites", the band invites young composers to the local broadcasting hall to present their music. Claudia Döffinger kicks off the new streaming-series this month. The young jazz pianist, arranger and bandleader brings an exciting mix of cathy grooves, earworms and experimental sounds to the band. She is supported by vocalist Friederike Merz and percussionist Samuel Wooton. Born in Leonberg, Baden-Württemberg, Claudia Döffinger decided to take the European path in her musical career. She first studied jazz piano in Lucerne, then jazz composition and arrangement in Graz with Ed Partyka and Michael Abene. The 32-year-old looks back on international awards such as the two-time Downbeat Student Music Award (2017+2018, USA) and the Harald Kaufmann Prize (2018, Graz). She will be accompanied on this evening by vocalist Friederike Merz, who began her singing career in Mannheim and now lives in Berlin, and percussionist Samuel Wootton, who’s currently on the road with the "Jazzrausch Bigband".

