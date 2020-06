Vielleicht sollte man sich manchmal Zeit nehmen, einfach nur Musik zu hören. Sich nichts vornehmen als zu lauschen. Vielleicht«, so stand im Vorwort der letztjährigen Konzertbroschüre »sollte man sich ab und zu lösen von den Pflichten des Alltags, dem Druck, alles verstehen zu müssen.«

Und dann war er plötzlich da, der neue Alltag, der die Loslösung von so mancherlei Pflicht regelrecht erzwang, der die Welt in gewisser Weise zum Stillstand brachte. Zum Stillstand, aber nicht zum Verstummen. Denn da war noch immer die Musik. Sie erklang von den Balkonen Italiens oder in zahlreichen Livestreams, und sogar in Zeiten der Isolation brachte die Musik Menschen zusammen. Sie tröstete, gab Kraft und heilte – auf ihre Weise.

Nun soll sie auch wieder in Konzertsälen erklingen. Vor Publikum. Hoffentlich. Was Sie hier in dieser Broschüre sehen ist die künstlerische Planung einer Konzertsaison, die nicht planbar sein kann. Nutzen Sie bitte unsere digitalen Kanäle, unsere Website oder Social Media, um sich über den Stand eventueller Anpassungen und die aktuellen Angebote auf dem Laufenden zu halten. Und hören Sie Radio!

Ich bedanke mich für Ihre Treue,

Ihr Olaf Stötzler, Programmgestaltung und Management