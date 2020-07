Somi - Holy Room - Live at Alte Oper with Frankfurt Radio Big Band

Es war im Mai 2019, als die hr-Bigband die US-Amerikanerin Somi in die Frankfurter Alte Oper einlud. Da dachte noch keiner daran, das Konzert als Livealbum herauszubringen. Doch jetzt kommt die Aufnahme mit der hr-Bigband und dem Arrangeur und Dirigenten John Beasley als CD heraus.

In Frankfurt trat Somi zum ersten Mal zusammen mit einer Bigband auf. Für sie eine neue, bereichernde und vielversprechende Erfahrung, wie sie sagt. Und während aufgrund der Corona-Pandemie alle ihre Termine abgesagt, Ausgangsperren verhängt wurden und soziale Kontakte nur noch virtuell möglich waren, hörte sie sich den Konzertmitschnitt an.

"Allein der Sound dieses echten Zusammentreffens hat mich zutiefst berührt und getröstet", sagt sie. Für sie ist das Album eine Hommage an die "Heiligkeit des Kulturraums", an die Bedeutung der Livekultur.

Faszinierende Synthesen

Man hat sie mit Nina Simone verglichen, mit Miriam Makeba und Dianne Reeves. Somi verbindet großes stimmliches Charisma und einen weiten musikalischen Horizont mit einem sozialen Bewusstsein, das im heutigen Jazz selten so expliziten künstlerischen Ausdruck findet.



Somi thematisiert in ihren Songs das Selbstverständnis afrikanischer Immigranten in Harlem. Jazz und afrikanische Musik, Soul und und Pop finden dabei zu faszinierenden Synthesen.

Weitere Informationen Somi - Holy Room - Live at Alte Oper with Frankfurt Radio Big Band Gesamtlänge: 1:31:08

Produced by Hessischer Rundfunk, Olaf Stötzler, and Somi Kakoma

Vertrieb: Salon Africana

erscheint am 24. Juli 2020 Ende der weiteren Informationen

Die Arrangements stammen von dem preisgekrönten Pianisten, Arrangeur und Dirigenten John Beasley, der auch in der Saison 2020/21 wieder mit der hr-Bigband arbeiten wird. Begleitet wird Somi außerdem von ihren langjährigen Mitarbeitern Hervé Samb an der Gitarre und Toru Dodo am Klavier.