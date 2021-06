Vom 17. Juni bis zum 15. August 2021 hat die hr-Bigband acht Mal einen festen Sendeplatz im hr-fernsehen. Immer donnerstags um 23.45 Uhr oder um Mitternacht sind dort unter dem Titel »hr-Bigband im Konzert« aktuelle Konzert-Highlights zu erleben.

Hier eine Übersicht über die Sendetermine:

Do, 17.6.2021, 23:45 Uhr: hr-Bigband im Konzert: feat. FEE. Die hr-Bigband trifft Frankfurter Liedermacherin

Die Frankfurter Sängerin Fee. Bild © Christoph Seubert

Die Liedermacherin FEE. Aus Frankfurt ist zur Zeit in aller Munde. Für ihr neues Album "Nachtluft" gab es gleich den Ritterschlag: Die hr-Bigband spielte ihre neuen Songs in feinfühligen, orchestralen Arrangements zu FEE.s wunderbarem Gesang.

Do, 24.6.2021, 00:00 Uhr: »hr-Bigband im Konzert«: Hommage an Volker Kriegel. Die hr-Bigband mit drei Ausnahmegitarristen aus Hessen

Volker Kriegel Bild © Heinrich Klaffs

Er war Darmstädter und hat dem deutschen Jazz in Zeiten von Fusion und Jazzrock ein Denkmal gesetzt: Gitarrist Volker Kriegel. In der Reihe Act Local – Fokus Rhein Main gab die hr-Bigband drei Ausnahmetalenten die Gelegenheit für diese Hommage an einen ihrer "Heroes".

Do, 1.7.2021, 00:00 Uhr: »hr-Bigband im Konzert«: Herbolzheimer 70. Die hr-Bigband reist in die 1970er

Bild © hr

Peter Herbolzheimer ist bis heute ein der größten Big Band Arrangeure der deutschen Jazzgeschichte. Mit einem Blick in die "Seventies" erleben Sie hier die hr-Bigband im musikalischen Glitzer- und Glammerlook dieser Zeit.

Do, 8.7.2021, 00:00 Uhr: »hr-Bigband im Konzert«: West Side Story. Die hr-Bigband im Musicalrausch

Günter Bollmann Bild © hr

Pressetext: Leonhard Bernsteins Musical "West Side Story" ist einer der Meilensteine der Musikgeschichte. Melodien, die man nicht vergisst, Rhythmen, die sofort in Fleisch und Blut übergehen und eine Liebesgeschichte die berührt.

Do, 15.7.2021, 23:45 Uhr: »hr-Bigband im Konzert«: Groovende Rhythmen. Die hr-Bigband trifft Wolfgang Haffner

Wolfgang Haffner Bild © Wolfgang Haffner

Er ist einer der ganz großen unter den Schlagzeugern in Deutschland: Wolfgang Haffner. Und er kann nicht nur mit Trommelstöcken umgehen, er schreibt auch seine eigenen Kompositionen. In Zeiten von Corona gab es dieses denkwürdige Konzert mit ihm und der hr-Bigband im hr-Sendesaal.

Do, 22.7.2021, 23:45 Uhr: »hr-Bigband im Konzert«: Miles Davis 1960. Die hr-Bigband und der Cool Jazz

Miles Davis 1970 beim Festival der Isle of Wight Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Pressetext: 1960 sollte für Trompeter Miles Davis ein ganz besonderes Jahr werden: seine erste Europatournee mit seinem eigene Quintett fand statt. In dieser Zeit entstand eines der größten Alben des Jazz von Davis: "Kind of Blue". Im Big-Band-Gewand klingen diese Klassiker heute so frisch wie nie zuvor.

Do, 29.7.2021, 23:45 Uhr: »hr-Bigband im Konzert« feat. Richard Bona. Die hr-Bigband und der Bass Afrikas

Richard Bona Bild © Ingrid Hertfelder

Seinen ersten Bass baute sich Richard Bona selbst aus Kisten und Fahrrad-Bremsseilen zusammen. Heute ist Richard Bona einer der gefragtesten E-Bassisten der Welt und zudem ein begnadeter Sänger.

Do, 5.8.2021, 23:45 Uhr: »hr-Bigband im Konzert« feat. Somi. Die hr-Bigband trifft eine Afrikanerin aus New York

Somi singt "Petite Afrique" Bild © Ben Knabe (hr)

Man hat sie schon mit Nina Simone, Dianne Reeves oder Miriam Makeba verglichen. Somi und die hr-Bigband wurden für dieses Programm sogar für einen der begehrten Grammys 2021 nominiert.