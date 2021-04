Die hr-Bigband Frankfurt unterstützt freie Musiker*innen in der Corona-Krise und ruft zu Spenden auf.

Unsere Welt und unser Kultur- und Musikleben haben eine der schwersten Krisen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu bewältigen. Fast alle Orchester, Chöre, Opern- und Konzerthäuser, die Musikfestivals wie die öffentlichen und privaten Musikveranstalter haben ihren Betrieb eingestellt. Vor allem freischaffende Musiker*innen geraten dadurch in eine existentielle Notsituation: Die Einnahmen bleiben aus und ihre Lebensgrundlage geht verloren.

Die hr-Bigband Frankfurt bittet daher um Solidarität mit diesen freischaffenden Kolleg*innen in Deutschland wie der ganzen Welt und ruft zu Spenden auf an unterstützende Initiativen wie den Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung .

Donation Call

Help freelance musicians during the Corona crisis!



The Frankfurt Radio Big Band supports freelance musicians in the Corona crisis and calls for donations.



Our world and our cultural and musical life are facing one of the most serious crises since the end of the Second World War. Nearly all orchestras, choirs, opera and concert halls, music festivals, public and private music organisers have ceased operations. Freelance musicians in particular find themselves in an existential emergency situation: no income and their livelihood is lost.



The Frankfurt Radio Big Band therefore asks for solidarity with these freelance colleagues in Germany and around the world and calls for donations to supporting initiatives such as the Emergency Aid Fund of the German Orchestra Foundation .

